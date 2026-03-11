CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı iftar düzenledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı iftar düzenledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaşlı bürokratlar, yüksek yargı mensupları, emniyet mensupları ve iş ortaklarıyla iftar organizasyonunda bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 01:17
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı iftar düzenledi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'ndaki restoranda iftar organize etti.

Adalı, iftar programında yaptığı konuşmada, Beşiktaşlılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan ayı, Beşiktaş'ımızın ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha görmek için büyük bir fırsat oldu. Camiamızın bizlere olan, Beşiktaş'ımıza olan inancını, sevgisini, teveccühünü gördük ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün de bu mutluluğu siz değerli misafirlerimizle birlikte perçinliyoruz. Uzun zaman sonra Beşiktaş'ımızda bir birlik beraberlik havası, geleceğe yönelik umutlu bir bekleyiş görüyoruz. Bu pozitif atmosferi, bu birlikteliği görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Beşiktaşlılar, umutlu ve inançlı olmakta haklılar. Camia olarak yıllardır çok üzüldük. Artık hep birlikte güzel günleri hak ediyoruz. İnşallah sahada alacağımız sonuçlar ve saha dışındaki projelerimizden gelecek müjdeli haberlerle bu mutluluğumuz katlanacak, Beşiktaş'ımız çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Ayağa kalkma" sürecinde olduklarını aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, gerektiği zaman her alanda, her kulvarda büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadelede camiamızın her bir ferdinin aklına, desteğine, katkısına ihtiyacımız olacak. Büyük taraftarımızın ve camiamızın her zaman olduğu gibi bu süreçte de en büyük gücümüz olacağından, Beşiktaş'ımıza olan desteklerini sürdüreceğinden hiç şüphem yok."

