Sadettin Saran: Asıl sorun hakemler değil MHK!

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 , 22:23 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 , 22:26

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Saran, "Fenerbahçe'nin enerjisini, sürekli hakem tartışmalarına harcayan bir kulüp olmasını istemiyorum. Bunu yapan bir tarzım yok. Sanılmasın, mikrofonlara bas bas bağırmıyoruz diye de gerekeni yapmıyoruz. Nitekim sonuçlar alındı. Dinlendirilen hakemler var. Geçen hafta açıklamada bulundum, bu gidişle sene sonuna hakem kalmayacak, çünkü çok vahim hatalar var. Burada sorun hakemler değil, temel sorun MHK. Bunla ilgili çalışmalarımız var. Adil rekabet istiyoruz. Biz geçen hafta sadece Samsun'u değil, MHK'yi de yendik. Bunu yapanlar Türk futbolunun altını oyuyorlar, buna müsaade etmeyeceğiz." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)