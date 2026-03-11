CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bernabeu'da Valverde şov! Real Madrid Manchester City'i İngiltere'ye eli boş yolladı: İşte maçın özeti

Bernabeu'da Valverde şov! Real Madrid Manchester City'i İngiltere'ye eli boş yolladı: İşte maçın özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Real Madrid sahasında Manchester City'i ağırladı. Devlerin çarpışmasına sahne olan mücadeleyi 3-0 kazanan Real Madrid, İngiltere'deki rövanş maçı öncesi avantajlı skoru elde etti. İşte maçın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 00:55
Bernabeu'da Valverde şov! Real Madrid Manchester City'i İngiltere'ye eli boş yolladı: İşte maçın özeti

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Manchester City'i sahasında 3-0 mağlup etti.

VALVERDE'DEN HAT-TRICK

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci, 27'nci ve 42'nci dakikalarda Federico Valverde kaydetti.

Real Madrid'de Vinicius Junior, 57. dakikada penaltı kaçırdı ve eflatun-beyazlı taraftarlardan özür diledi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla mücadeleye ilk 11'de başladı. Güler, 70 dakika sahada kalırken yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Bu mücadelenin rövanşı 17 Mart Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması!
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: İsrail halkının da başına bela
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması!
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! 00:42
Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? 23:46
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! 23:33
Drogba'dan Osimhen'e: Sana söylemiştim! Drogba'dan Osimhen'e: Sana söylemiştim! 23:11
Havertz 89'da Arsenal'a beraberliği getirdi! Havertz 89'da Arsenal'a beraberliği getirdi! 23:02
Başkent'te kazanan yok! Başkent'te kazanan yok! 22:48
Daha Eski
Potanın Perileri Kanada'yı devirdi! Potanın Perileri Kanada'yı devirdi! 22:43
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! 22:30
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! 22:10
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! 21:56
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 21:49
O isim F.Bahçe başkanlığına adaylığını açıkladı! O isim F.Bahçe başkanlığına adaylığını açıkladı! 21:25