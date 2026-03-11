CANLI SKOR ANA SAYFA
TBF Başkan Vekili Harun Erdenay: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Kanada'yı 71-69 yendiği karşılaşmada çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 01:15
TBF Başkan Vekili Harun Erdenay: Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık

Harun Erdenay, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kanada'nın dünya basketbolunun güçlü ekiplerinden biri olduğunu belirten Harun Erdenay, "Çok büyük bir mücadele verdik. Taraftarlarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İlk 2 periyotta çok iyi savunma yaparak öne geçtik. Üçüncü çeyrekte özellikle şut yüzdemiz düşünce Kanada, tecrübesiyle geri geldi. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladık. Çok önemliydi. Çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele ediyoruz. Böyle oynadığımız her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

