Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! "Bir kez daha talep ediyoruz..."

Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! "Bir kez daha talep ediyoruz..."

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 00:42 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 00:45
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! "Bir kez daha talep ediyoruz..."

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Siyah beyazlılar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya tepki gösterirken, TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia'nın çıktıkları programın zamanlamasını manidar bulduklarını belirttiler. Beşiktaş'ın yazılı açıklamasının tam metni ise şu şekilde:

"8 Mart 2026 tarihli "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamıza bugüne dek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan endişelerimizi giderecek herhangi bir cevap gelmemişken; Başkanımız Serdal Adalı'nın bugün basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada ifade ettiği üzere MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu "Ölü taklidi" yapmaya devam ederken; TFF VAR Koordinatörü Joao Capela ve Hakem Eğitmeni Jouni Hyytia'nın apar topar yayına çıkmalarını manidar bulmaktayız. Beşiktaş JK olarak bizim muhatabımız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dur. "Türkiye Futbol Federasyonu'na Açık Çağrımızdır" başlıklı açıklamamızdaki sorularımız geçerliliğini korumaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şeffaf yönetim anlayışı prensibi doğrultusunda sorularımıza cevap vermesini ve istediğimiz görüntüleri tarafımızla paylaşmasını bir kez daha talep ediyoruz."

