CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor yenişemedi: İşte maçın özeti

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor yenişemedi: İşte maçın özeti

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 22:48
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor yenişemedi: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Mavi, Emrah Türkyılmaz

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, Rroca (Dk. 82 Ali Akman), İbrahim Akdağ, Roshi, Fernandes (Dk. 69 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 8 Pena), Alaaddin Okumuş, Kerem Şen (Dk. 81 Mirza Cihan), Fofana, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 63 Zwolinski), Melih Bostan (Dk. 63 Ruan), Emre Demir (Dk. 62 Owusu)

Goller: Dk. 36 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 15 Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk.13 Batuhan Çakır, Dk. 66 Fofana (Sakaryaspor), Dk. 86 Yalçın Koşukavak (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması!
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: İsrail halkının da başına bela
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu | CANLI
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! 22:10
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! 21:56
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 21:49
O isim F.Bahçe başkanlığına adaylığını açıkladı! O isim F.Bahçe başkanlığına adaylığını açıkladı! 21:25
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu | CANLI UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu | CANLI 21:20
Samsunspor-Trabzonspor maçı bilgileri Samsunspor-Trabzonspor maçı bilgileri 21:01
Daha Eski
"Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz" "Taraftarlarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz" 20:30
F.Bahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi başladı F.Bahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi başladı 20:27
Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası 20:24
Ergin Ataman'dan flaş F.Bahçe itirafı! Ergin Ataman'dan flaş F.Bahçe itirafı! 19:23
Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları 18:36
Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları 18:07