Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor yenişemedi: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Batuhan Kolak, Kemal Mavi, Emrah Türkyılmaz
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Ali Dere, Rroca (Dk. 82 Ali Akman), İbrahim Akdağ, Roshi, Fernandes (Dk. 69 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir (Dk. 8 Pena), Alaaddin Okumuş, Kerem Şen (Dk. 81 Mirza Cihan), Fofana, Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 63 Zwolinski), Melih Bostan (Dk. 63 Ruan), Emre Demir (Dk. 62 Owusu)
Goller: Dk. 36 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 15 Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk.13 Batuhan Çakır, Dk. 66 Fofana (Sakaryaspor), Dk. 86 Yalçın Koşukavak (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)