UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu heyecanı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. 11 Mart Çarşamba günü oynanan mücadeleleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Bayer Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo, Terrier, Maza, Kofane.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres
PSG: Henüz açıklanmadı.
Chelsea:Henüz açıklanmadı.
Bodo/Glimt:Henüz açıklanmadı.
Sporting Lizbon:Henüz açıklanmadı.
Real Madrid: Henüz açıklanmadı.
Manchester City:Henüz açıklanmadı.