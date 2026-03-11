UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu heyecanı | CANLI

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Maçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 21:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 21:21
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. 11 Mart Çarşamba günü oynanan mücadeleleri haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bayer Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo, Terrier, Maza, Kofane.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres

PSG: Henüz açıklanmadı.

Chelsea:Henüz açıklanmadı.

Bodo/Glimt:Henüz açıklanmadı.

Sporting Lizbon:Henüz açıklanmadı.

Real Madrid: Henüz açıklanmadı.

Manchester City:Henüz açıklanmadı.

