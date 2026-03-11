Barış Göktürk: 2027 yılında koşulsuz şartsız Fenerbahçe başkanlığına adayım

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Eski Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, “2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız” dedi.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 21:25
Fenerbahçe Eski Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar organizasyonunda açıklamalarda bulundu. 2027 yılındaki olağan seçimli genel kurulda Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını, gerekirse de 2026 yılındaki olağanüstü seçimde aday olabileceğini belirten Barış Göktürk, "2027 yılında koşulsuz şartsız başkanlığa adayım. 2026 yılında seçime karşı olmamıza rağmen, mecbur kalırsak, elimizi taşın altına koyarız. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece 2026 yılında aday olmayacağız. Seçilmemiz halinde ilk olarak profesyonellerden oluşan bir futbol komitesi kuracağız. Orta ve uzun vadede kulübün ekonomik yapısını güçlendirecek projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Fenerbahçe Yatırım Holding AŞ ve Fenerbahçe GYO gibi yapılarla kulübün gelirlerini artırmayı ve gayrimenkul gelirlerini sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZ TAKIMIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM ETMELİ'

Sezonun henüz bitmediğini ve taraftarın desteğe devam etmesi gerektiğini belirten Göktürk, "Sezon henüz tamamlanmadı. Şampiyonluk ihtimalimiz devam ediyor. Taraftarımız takımımızı desteklemeye devam etmeli. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

