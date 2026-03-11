Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İlk maçı RAMS Park'ta 1-0 kazanan Cimbom, zorlu İngiltere deplasmanında çeyrek finale yükselmenin yollarını arayacak. Okan Buruk yönetiminde bu sezon Liverpool'a karşı oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, dikkat çeken serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Liverpool-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...
GALATASARAY TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon önemli başarılara imza atan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde kritik galibiyetler almaya devam ediyor. Play-off turunda Juventus'u elemeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Liverpool'a karşı oynadığı ilk maçı 1-0 üstün tamamladı. Rövanş mücadelesinde istediği sonucu alması durumunda çeyrek finale yükselecek Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmayı sürdürüyor.
LIVERPOOL İLE GALATASARAY ARASINDA 7. RANDEVU
Liverpool ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon son 16 turu aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Mario Lemina'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 37 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 24, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 36 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.
DAVINSON SANCHEZ KADRODA OLAMAYACAK
Liverpool ile oynanan ilk mücadelede Galatasaray ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez, karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Anfield'da oynanacak rövanş mücadelesinde Galatasaray kadrosunda yer alamayacak Davinson Sanchez, turun geçilmesi durumunda çeyrek final eşleşmesinde forma giyebilecek.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 7'sini Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey, Mario Lemina ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.
LIVERPOOL'UN İSTATİSTİKLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid'i 3-2, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Real Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye de 4-1'lik skorlarla kaybetti.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi'nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.
