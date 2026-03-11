CANLI SKOR ANA SAYFA
Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İlk maçı RAMS Park'ta 1-0 kazanan Cimbom, zorlu İngiltere deplasmanında çeyrek finale yükselmenin yollarını arayacak. Okan Buruk yönetiminde bu sezon Liverpool'a karşı oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, dikkat çeken serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler ise "Liverpool-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 23:46
Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu turda Liverpool ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi RAMS Park'ta 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere deplasmanında avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Liverpool'a karşı bu sezon oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, dikkat çeken serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler ise "Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon önemli başarılara imza atan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde kritik galibiyetler almaya devam ediyor. Play-off turunda Juventus'u elemeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Liverpool'a karşı oynadığı ilk maçı 1-0 üstün tamamladı. Rövanş mücadelesinde istediği sonucu alması durumunda çeyrek finale yükselecek Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmayı sürdürüyor.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL İLE GALATASARAY ARASINDA 7. RANDEVU

Liverpool ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon son 16 turu aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Mario Lemina'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 37 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 24, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 36 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DAVINSON SANCHEZ KADRODA OLAMAYACAK

Liverpool ile oynanan ilk mücadelede Galatasaray ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez, karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Anfield'da oynanacak rövanş mücadelesinde Galatasaray kadrosunda yer alamayacak Davinson Sanchez, turun geçilmesi durumunda çeyrek final eşleşmesinde forma giyebilecek.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 7'sini Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey, Mario Lemina ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL'UN İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid'i 3-2, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Real Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye de 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi'nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.

Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması!
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
