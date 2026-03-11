UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu turda Liverpool ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi RAMS Park'ta 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere deplasmanında avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Liverpool'a karşı bu sezon oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, dikkat çeken serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler ise "Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor.