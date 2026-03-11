Samsunspor-Trabzonspor çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Karadeniz derbisine sahne olacak. Samsunspor, evinde ağırlayacağı Trabzonspor karşısında yarı final biletini almak için sahaya çıkıyor. Grubunu lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon kupada gösterdiği kararlı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavili ekip ise grubunu 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi ve zorlu Samsun deplasmanında yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Samsunspor-Trabzonspor maçı 21-23 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak maç programına göre tarihi belli olacak Samsunspor-Trabzonspor maçı Turkuvaz Medya tarafından yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ

Samsunspor-Trabzonspor arasında oynanacak çeyrek final maçı sonrası turu geçen takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde muhtemel rakibi; Galatasaray-Gençlerbirliği maçı kazananı olacak.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Trabzonspor-Samsunspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMLERİ

Çeyrek finalde önemli anlara sahne olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda muhtemel yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

(Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe Galibi) vs (Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Galibi)

(Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği Galibi) vs (Trabzonspor-Samsunspor Galibi)