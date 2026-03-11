CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bodo/Glimt ile Sporting CP karşı karşıya gelecek. Turnuvanın flaş ekiplerinden biri olmayı başaran ve play-off turunda Inter'i eleyen Bodo/Glimt, bu eşleşmeyi de geçen taraf olmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan Portekiz'de oynanacak rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefleyen Sporting CP ise çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Bodo/Glimt-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 18:36
Bodo/Glimt-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo/Glimt-Sporting CP maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, play-off turunda İtalya devi Inter'i elemeyi başaran Norveç ekibi Bodo/Glimt, Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi ağırlıyor. Turnuvanın sürpriz takımlarından Bodo/Glimt, sahasında rakibine üstünlük kurarak rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor. Sporting CP ise zorlu Norveç deplasmanından galibiyetle dönmeyi ve çeyrek final biletini garantilemeyi hedefliyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadele, futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Peki, Bodo/Glimt-Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODO/GLIMT-SPORTING CP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Bodo/Glimt-Sporting CP maçı 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

BODO/GLIMT-SPORTING CP MAÇI HANGİ KANALDA?

Aspmyra'da oynanacak Bodo/Glimt-Sporting CP maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT-SPORTING CP MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Sporting CP: Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Vagiannidis; Hjulmand, Morita; Catamo, Trincao, Guilherme; Suarez

