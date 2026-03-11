CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında Kanada ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Turnuvaya etkili bir başlangıç yapmayı hedefleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele kazanmanın yollarını arayacak ay-yıldızlılar, Dünya Kupası bileti almanın yollarını arayacak. Peki, Kanada-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 18:07

Kanada-Türkiye MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 18:07
FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan başlıyor! A Milli Kadın Basketbol Takımımız, C Grubu'ndaki ilk sınavında güçlü rakip Kanada ile karşı karşıya geliyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak kritik maçta ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası yolunda ilk adımı atmak istiyor. Turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen milli takımımız, deneyimli kadrosuyla Kanada karşısında galibiyeti hedefliyor. Peki, Kanada-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KANADA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu ilk maçında oynanacak Kanada-Türkiye basketbol maçı 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

KANADA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Kanada-Türkiye basketbol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KANADA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NIN RAKİPLERİ KİMLER?

FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Kanada ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın C Grubu'ndaki diğer rakipleri ise şunlar:

-Macaristan

-Arjantin

-Avustralya

-Japonya

Asya kıtası şampiyonu Avustralya ile en iyi 3 takım, Dünya Kupası bileti alacak.

KANADA İLE TÜRKİYE ARASINDA SON RANDEVU 2014'TE

Türkiye, Kanada ile resmi maçlarda son olarak ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, Ankara'da oynanan grup mücadelesinde Kanada'yı 55-44 mağlup etmişti. Milli takım, tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada dördüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

