Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Chelsea maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Chelsea maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Turnuvanın dikkat çeken karşılaşmasında hata yapmak istemeyen takımlar, rövanş maçı öncesi tur umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Son şampiyon olarak sahaya çıkacak Luis Enrique ve öğrencilerinin nasıl sınav vereceği merak ediliyor. Liam Rosenior ile çıkış arayan İngiliz ekibi ise zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Peki, PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 17:38
PSG-Chelsea maçı canlı! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Paris'te oynanacak ilk maçta her iki takım da avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Son şampiyon PSG, Teknik Direktör Luis Enrique yönetiminde güçlü kadrosuyla favori konumunda. Chelsea ise Liam Rosenior ile yeni bir çıkış yakalama peşinde. Parc des Princes'te oynanacak kritik mücadelede hata payı bulunmuyor. Rövanş öncesi avantaj yakalamak isteyen takımların taktik tercihleri ve kadro seçimleri büyük önem taşıyor. Peki, PSG-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak PSG-Chelsea maçı 11 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Chelsea maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

