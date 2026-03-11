CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mesaisine başladı

Fenerbahçe Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mesaisine başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 20:27
Fenerbahçe Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mesaisine başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada yapılan ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı yerinde takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 12 Mart Perşembe günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi!
Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda...
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman: F.Bahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. Ergin Ataman: F.Bahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. 19:23
Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları 18:36
Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları 18:07
Erzurumspor'a Ümraniyespor şoku! Erzurumspor'a Ümraniyespor şoku! 18:03
PSG-Chelsea maçı detayları PSG-Chelsea maçı detayları 17:38
Trabzonspor maçının başlangıç saatinde değişiklik! Trabzonspor maçının başlangıç saatinde değişiklik! 17:24
Daha Eski
Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi! Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi! 16:15
G.Saray ile Liverpool'un kadro değeri arasında uçurum! G.Saray ile Liverpool'un kadro değeri arasında uçurum! 15:50
Hatay'ı yenen Sivas nefes aldı! Hatay'ı yenen Sivas nefes aldı! 15:35
İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU) İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU) 15:25
F.Bahçe'den yabancı VAR talebi! F.Bahçe'den yabancı VAR talebi! 15:16
TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt! TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt! 15:08