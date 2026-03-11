CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası

Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Grubunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlılar kritik mücadelede ev sahipliği yaparken, en iyi 3. konumunda yer alan Akdeniz temsilcisi ise zorlu İstanbul deplasmanına konuk olacak. Heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin yarı finale yükseleceği heyecanla beklenirken, "Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları araştırılmaya devam ediyor. İşte, Türkiye Kupası maç programı hakkında öne çıkan detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 20:24
Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Tüpraş Stadyumu'nda yaşanacak. Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Alanyaspor karşısında yarı final biletini almak için sahaya çıkıyor. Grubunu lider tamamlayan siyah-beyazlılar, bu sezon kupada gösterdiği kararlı performansı sürdürmeyi hedefliyor. Akdeniz ekibi Alanyaspor ise en iyi 3. takım olarak çeyrek finale yükseldi ve zorlu İstanbul deplasmanında sürpriz peşinde. Peki, Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Beşiktaş-Alanyaspor maçı 21-23 Nisan 2026 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak maç programına göre tarihi belli olacak Beşiktaş-Alanyaspor maçı Turkuvaz Medya tarafından yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş-Alanyaspor arasında oynanacak çeyrek final maçı sonrası turu geçen takımın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde muhtemel rakibi; Konyaspor-Fenerbahçe maçı kazananı olacak.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

Trabzonspor-Samsunspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMLERİ

Çeyrek finalde önemli anlara sahne olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda muhtemel yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

(Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe Galibi) vs (Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Galibi)

(Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği Galibi) vs (Trabzonspor-Samsunspor Galibi)

ASpor CANLI YAYIN

