Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlangıç saatinde değişiklik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karşılaşamanın başlama saatinde değişikliğe gidildiği açıklandı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir."