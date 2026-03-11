CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlangıç saatinde değişiklik!

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlangıç saatinde değişiklik!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlangıç saatinde değişiklik yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 17:25
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlangıç saatinde değişiklik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, karşılaşamanın başlama saatinde değişikliğe gidildiği açıklandı. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir."

