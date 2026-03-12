CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda!

Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla karşı karşıya geldi. Galatasaray, CEV Kupası'na veda eden taraf oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 08:56
Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda!

Galatasaray HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 21-25, 25-14, 25-12 ve 37-35'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. İlk karşılaşmadan da 3-2'lik skorla mağlup ayrılan Galatasaray, bu sonucun ardından CEV Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

SALON: Steengoed Arena

HAKEMLER: Bosko Milic, Daniel Apanowicz

GREENYARD MAASEIK: Ronkainen, Fafchamps, Meijs, Finoli, Breilin (L), Bus, Drahonovsky, Von Sydow, Perin, Freimanis, De Vleeschhauwer

GALATASARAY HDI SİGORTA: Jaeschke, Wright, Hasan Yeşilbudak (L), Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Tatarov, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Alonso Arce, Can Koç

SETLER: 21-25, 25-14, 25-12, 37-35

SÜRE: 136 dakika (35', 28', 24', 49')

G.Saray'da Uğurcan'dan dev başarı!
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail-İran savaşında 13'üncü gün | Tahran Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması!
SON DAKİKA
