Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda!

Galatasaray HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 21-25, 25-14, 25-12 ve 37-35'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. İlk karşılaşmadan da 3-2'lik skorla mağlup ayrılan Galatasaray, bu sonucun ardından CEV Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

SALON: Steengoed Arena

HAKEMLER: Bosko Milic, Daniel Apanowicz

GREENYARD MAASEIK: Ronkainen, Fafchamps, Meijs, Finoli, Breilin (L), Bus, Drahonovsky, Von Sydow, Perin, Freimanis, De Vleeschhauwer

GALATASARAY HDI SİGORTA: Jaeschke, Wright, Hasan Yeşilbudak (L), Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Tatarov, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Alonso Arce, Can Koç

SETLER: 21-25, 25-14, 25-12, 37-35

SÜRE: 136 dakika (35', 28', 24', 49')