Canlı izle | Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı saati ve canlı yayın kanalı!

Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki zorlu mücadele için geri sayım devam ediyor. Ev sahibi Esenler Erokspor, ligin en formda takımlarından biri olarak dikkat çekiyor ve sahasındaki müthiş galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Bandırmaspor ise bu sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibini 9 kişi kalmasına rağmen 0-0'lık beraberlikle durdurmayı başarmıştı; ancak bu kez İstanbul'da çok daha zorlu bir sınav verecekler. Bandırmaspor'da teknik heyet, savunma disiplinini elden bırakmadan hızlı hücumlarla sonuç almayı planlıyor. İşte 1. Lig'de günün en yüksek tansiyonlu maçına dair detaylar...

Esenler Erokspor-Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Esenler Erokspor-Bandırmaspor maçı, 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

Esenler Erokspor-Bandırmaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor-Bandırmaspor karşılaşması, saat 20.00'de Ayberk Demirbaş'ın düdüğüyle start alacak.

Esenler Erokspor-Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

1. Lig'in puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Esenler Erokspor-Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR