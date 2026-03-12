CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Stuttgart-Porto CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Porto CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 turu, zıt ekollerin mücadelesine sahne oluyor. Lig aşamasını 11. sırada tamamlayan ve play-off turunda Celtic’i saf dışı bırakan Stuttgart, lig aşamasını 17 puanla 5. sırada bitirerek doğrudan bu tura yükselen Portekiz devi Porto ile karşılaşıyor. Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart, Bundesliga’daki ofansif kimliğini Avrupa’ya taşıyıp ilk maçtan avantajlı bir skor almayı hedeflerken; Porto, tecrübeli kadrosu ve savunma disipliniyle Almanya’dan tur kapısını aralayacak bir sonuçla dönmek istiyor. Peki Stuttgart-Porto maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 10:09 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 10:42
Stuttgart-Porto CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stuttgart Arena'daki dev mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Stuttgart, play-off turunda Celtic'i deplasmanda 4Q-1 yenerek gövde gösterisi yapmıştı ve o moralle sahaya çıkıyor. Ancak Bundesliga'da son dönemde istediği başarıyı yakalayamayan Alman ekibi, bu kupayı bir çıkış kapısı olarak görüyor. Konuk ekip Porto cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Portekiz Ligi'nde liderliğini sürdüren Francesco Farioli yönetimindeki Porto, Almanya deplasmanındaki şanssızlığını kırarak Portekiz'deki rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. İşte Avrupa'da gecenin en dengeli eşleşmelerinden biri olarak görülen maça dair tüm detaylar...

Stuttgart-Porto MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Stuttgart-Porto mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te start alacak.

Stuttgart-Porto MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Porto maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Stuttgart-Porto MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 2

Stuttgart-Porto MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Leweling; Demirovic

Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Froholdt, Varela, Veiga; Pepe, Gul, Gomes

