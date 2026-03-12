CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Canlı Yayın | Bologna-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Canlı Yayın | Bologna-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 heyecanı, İtalya derbisine sahne oluyor. Lig aşamasını 15 puanla 10. sırada tamamlayan ve play-off engelini aşan Bologna, 16 puanla 8. sırada yer alarak doğrudan bu tura yükselen Roma ile deplasmanda karşılaşıyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Bologna, kendi sahasında İtalyan rakibine karşı avantajlı bir skor ararken; Gian Piero Gasperini’nin Roma’sı, Serie A’daki tecrübesini Avrupa arenasına taşıyıp Olimpiyat Stadı’ndaki rövanş öncesi kapıyı aralamak niyetinde. Peki Bologna-Roma maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 10:58
Canlı Yayın | Bologna-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bologna-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Renato Dall'Ara Stadyumu'ndaki dev mücadeleyi Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Ev sahibi Bologna, play-off turunda Brann'ı saf dışı bırakarak bu tura gelmişti ve taraftarı önünde oynayacağı bu kritik Avrupa randevusuna tam konsantrasyonla çıkıyor. Konuk ekip Roma cephesinde ise işler bir hayli yolunda. Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak doğrudan son 16 biletini alan Roma, Avrupa tecrübesiyle turun favorisi konumunda. Roma'da kaptan Gianluca Mancini cezalı olduğu için yok; ayrıca dünya yıldızı Paulo Dybala ve golcü Artem Dovbyk'in sakatlıkları nedeniyle bu akşam forma giymesi beklenmiyor. İşte Avrupa'da gecenin en sert geçmesi beklenen randevusuna dair tüm detaylar...

Bologna-Roma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Bologna-Roma mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Bologna-Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna-Roma maçı, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bologna-Roma MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 1

Bologna-Roma MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski; Zortea, Lucumi, Vitik, Mario; Ferguson, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe

Roma: Svilar; Ziolkowski, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen

