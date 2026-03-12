Panathinaikos-Real Betis CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Panathinaikos-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spiros Louis Olimpiyat Stadı'ndaki dev mücadeleyi, Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Ev sahibi Panathinaikos'ta eksikler can sıkıyor; Anastasios Bakasetas ve Ahmed Touba cezalı olmaları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Ayrıca golcü Cyriel Dessers sakatlık sebebiyle kadroda yok. Konuk ekip Real Betis cephesinde ise orta sahanın maestrosu Isco ve yıldız isim Giovani Lo Celso'nun sakatlıkları sürerken, Sofyan Amrabat'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ocak transferinde kadroya katılan Cucho Hernandez, İspanyol ekibinin en büyük gol umutları olacak. İşte Avrupa'da haftanın en merakla beklenen randevularından birine dair tüm detaylar...

Panathinaikos-Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Panathinaikos-Real Betis mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Panathinaikos-Real Betis MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos-Real Betis maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Panathinaikos-Real Betis MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Panathinaikos: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh

Real Betis: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila