Ziraat Türkiye Kupası
Panathinaikos-Real Betis CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Panathinaikos-Real Betis CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 heyecanı, taktik disipliniyle tanınan iki tecrübeli teknik adamın düellosuna sahne oluyor. Lig aşamasını 12 puanla 20. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Viktoria Plzen'i eleyen Panathinaikos, lig aşamasını 17 puanla 4. sırada bitirerek doğrudan bu tura yükselen Real Betis ile karşılaşıyor. Rafael Benitez yönetimindeki Panathinaikos, evinde oynayacağı ilk maçta avantaj yakalamak isterken; Manuel Pellegrini’nin Betis’i, Avrupa tecrübesiyle Sevilla’daki rövanş öncesi kapıyı aralamak niyetinde. Peki Panathinaikos-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 10:44
Panathinaikos-Real Betis CANLI İZLE | Maç saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Panathinaikos-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spiros Louis Olimpiyat Stadı'ndaki dev mücadeleyi, Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek. Ev sahibi Panathinaikos'ta eksikler can sıkıyor; Anastasios Bakasetas ve Ahmed Touba cezalı olmaları nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Ayrıca golcü Cyriel Dessers sakatlık sebebiyle kadroda yok. Konuk ekip Real Betis cephesinde ise orta sahanın maestrosu Isco ve yıldız isim Giovani Lo Celso'nun sakatlıkları sürerken, Sofyan Amrabat'ın durumu maç saatinde netleşecek. Ocak transferinde kadroya katılan Cucho Hernandez, İspanyol ekibinin en büyük gol umutları olacak. İşte Avrupa'da haftanın en merakla beklenen randevularından birine dair tüm detaylar...

Panathinaikos-Real Betis MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Panathinaikos-Real Betis mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 20.45'te start alacak.

Panathinaikos-Real Betis MAÇI HANGİ KANALDA?

Panathinaikos-Real Betis maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Panathinaikos-Real Betis MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Panathinaikos-Real Betis MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Panathinaikos: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh

Real Betis: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila

