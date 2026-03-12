CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi!

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında KS Developres'i ağırladı. Temsilcimiz maçtan set yüzü göstermeyerek galip ayrıldı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 09:27
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında, evinde Polonya ekibi KS DevelopRes Rzeszow'u 22-25, 25-12, 25-20 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Raquel Portela, Ivaylo Ivanov

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek, Dilay

KS DEVELOPRES RZESZOW: Heyrman, Wenerska, Jansen, Lemmens, Bannister, Jasper, Szczyglowska (L), Chmielewska, Sieradzka, Piasecka

SETLER: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23

SÜRE: 98 dakika (26, 19, 25, 28)

F.Bahçe'ye Amrabat şoku!
G.Saray'da Uğurcan'dan dev başarı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşında 13'üncü gün | Tahran Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Dursun Özbek'ten prime zam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! Boluspor-Arca Çorum FK maçı detayları! 09:16
Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor 09:00
Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Kupası'na veda! 08:56
G.Saray'da Uğurcan'dan dev başarı! G.Saray'da Uğurcan'dan dev başarı! 08:51
Iğdır FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? Iğdır FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? 08:36
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:18
Daha Eski
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:17
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:14
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:10
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! 01:03