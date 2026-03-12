Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı set vermedi!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında, evinde Polonya ekibi KS DevelopRes Rzeszow'u 22-25, 25-12, 25-20 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Raquel Portela, Ivaylo Ivanov
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden, Smrek, Dilay
KS DEVELOPRES RZESZOW: Heyrman, Wenerska, Jansen, Lemmens, Bannister, Jasper, Szczyglowska (L), Chmielewska, Sieradzka, Piasecka
SETLER: 22-25, 25-12, 25-20, 25-23
SÜRE: 98 dakika (26, 19, 25, 28)