Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da şok bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin yıldız futbolcusu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray bu sonuçla lig aşamasında da mağlup ettiği İngiliz ekibini son 16 turunda da aynı skorla yenmeyi başardı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield Road'da oynanacak.
Bu sezon transfere 500 milyon Euro'nun üzerinde bir para harcamasına rağmen beklentilerin altında kalan Liverpool'da şok bir gelişme yaşandı.
MAC ALLISTER LIVERPOOL'DAN AYRILMAK İSTİYOR
İngiliz devinin yıldız futbolcusu Alexis Mac Allister, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.
Fichajes kaynaklı haberde, 27 yaşındaki futbolcunun İngiltere'deki zamanının sona erdiğini düşündüğü belirtildi.
Arjantinli orta saha oyuncusunun kariyerini Premier Lig'den daha az tempolu bir ligde sürdürmek istediği aktarıldı.
REAL MADRID VE PSG İSTİYOR
Haberde Real Madrid ve PSG'nin Alexis Mac Allister ile ilgilendiği kaydedildi.
Liverpool'un da oyuncuyu isteği dışında kadroda tutmanın takıma zarar vereceğini düşündüğü ve Alexis Mac Allister için 60 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği vurgulandı.
