Haberler Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da şok bir gelişme yaşandı. İngiliz ekibinin yıldız futbolcusu, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 09:00
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk etti.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelede rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Galatasaray bu sonuçla lig aşamasında da mağlup ettiği İngiliz ekibini son 16 turunda da aynı skorla yenmeyi başardı.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Anfield Road'da oynanacak.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Bu sezon transfere 500 milyon Euro'nun üzerinde bir para harcamasına rağmen beklentilerin altında kalan Liverpool'da şok bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

MAC ALLISTER LIVERPOOL'DAN AYRILMAK İSTİYOR

İngiliz devinin yıldız futbolcusu Alexis Mac Allister, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdi.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Fichajes kaynaklı haberde, 27 yaşındaki futbolcunun İngiltere'deki zamanının sona erdiğini düşündüğü belirtildi.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Arjantinli orta saha oyuncusunun kariyerini Premier Lig'den daha az tempolu bir ligde sürdürmek istediği aktarıldı.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

REAL MADRID VE PSG İSTİYOR

Haberde Real Madrid ve PSG'nin Alexis Mac Allister ile ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor

Liverpool'un da oyuncuyu isteği dışında kadroda tutmanın takıma zarar vereceğini düşündüğü ve Alexis Mac Allister için 60 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği vurgulandı.

