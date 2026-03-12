Ferencvaros-Sporting Braga maç bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa’nın iki numaralı kupasında son 16 turu heyecanı, Budapeşte’deki Groupama Arena’da devam ediyor. Lig aşamasını 15 puanla 12. sırada tamamladıktan sonra play-off turunda Ludogorets’i saf dışı bırakan Ferencvaros, lig aşamasını 17 puanla 6. sırada bitirerek doğrudan bu tura yükselen Sporting Braga ile karşılaşıyor. Robbie Keane yönetimindeki ev sahibi, taraftarı önünde Portekiz ekibine karşı sürpriz bir galibiyet ararken; Carlos Vicens’in Braga’sı, Avrupa tecrübesiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılmayı hedefliyor. Peki Ferencvaros-Sporting Braga maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 11:25
Ferencvaros-Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Groupama Arana'daki zorlu mücadeleyi İskoç hakem Nick Walsh yönetecek. Ev sahibi Ferencveros, play-off turunda gösterdiği dirençle son 16 biletini kaparken; bu akşam hücum hattındaki en büyük kozu Mohammed Abu Fani olacak. Konuk ekip Sporting Braga cephesinde ise işler yolunda. Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren konuk takım, Avrupa'da da yarı finali hedefliyor. Braga'nın maestrosu Rodrigo Zalazar, sergilediği 6 gollük Avrupa performansıyla Ferencvaros savunması için en büyük tehdit konumunda. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği bu randevuda, beraberlikten ziyade iki tarafın da galibiyet odaklı bir oyun sergilemesi bekleniyor. İşte Avrupa'da gecenin kapanış maçlarından birine dair detaylar...

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Ferencvaros-Sporting Braga mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferencvaros-Sporting Braga maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh

Sporting Braga: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila

