Ferencvaros-Sporting Braga maç bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler

Ferencvaros-Sporting Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Groupama Arana'daki zorlu mücadeleyi İskoç hakem Nick Walsh yönetecek. Ev sahibi Ferencveros, play-off turunda gösterdiği dirençle son 16 biletini kaparken; bu akşam hücum hattındaki en büyük kozu Mohammed Abu Fani olacak. Konuk ekip Sporting Braga cephesinde ise işler yolunda. Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdüren konuk takım, Avrupa'da da yarı finali hedefliyor. Braga'nın maestrosu Rodrigo Zalazar, sergilediği 6 gollük Avrupa performansıyla Ferencvaros savunması için en büyük tehdit konumunda. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği bu randevuda, beraberlikten ziyade iki tarafın da galibiyet odaklı bir oyun sergilemesi bekleniyor. İşte Avrupa'da gecenin kapanış maçlarından birine dair detaylar...

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçındaki Ferencvaros-Sporting Braga mücadelesi, 12 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye Saati ile 23.00'te start alacak.

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferencvaros-Sporting Braga maçı, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 3

Ferencvaros-Sporting Braga MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Lafont; Katris, Jedvaj, Ingason; Calabria, Kontouris, Gnezda Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury; Tetteh

Sporting Braga: Valles; Firpo, Gomez, Bartra, Ortiz; Deossa, Altimira, Fornals; Ezzalzouli, Hernandez, Avila