Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verirken ortaya çıkan o sorun, sarı-lacivertli yönetimi bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 09:34
Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe geride kalan yaz ve kış transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Kanarya kadrosuna kattığı isimlerle uzun süredir hayalini kurduğu Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe'de diğer yandan ortaya çıkan o sorun, sarı-lacivertli yönetimi bir hayli düşündürüyor.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Kanarya'da son dönemde kaleci performansları çok tartışıldı. Bu sezon transfer edilen Brezilyalı kaleci Ederson, zaman zaman taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe kalesini koruyan kalecilerden Dominik Livakovic ve Altay Bayındır da performansları nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyordu.

Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Takvim'in derlediği habere göre; Altay, Livakovic ve Ederson'un kurtarış yüzdelerinin 70'in altında kalması büyük dikkat çekti.

