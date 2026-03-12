Fenerbahçe'de büyük sorun! Yönetim ne yapacağını şaşırdı

Fenerbahçe geride kalan yaz ve kış transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Kanarya kadrosuna kattığı isimlerle uzun süredir hayalini kurduğu Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ulaşmak istiyor. Fenerbahçe'de diğer yandan ortaya çıkan o sorun, sarı-lacivertli yönetimi bir hayli düşündürüyor. Kanarya'da son dönemde kaleci performansları çok tartışıldı. Bu sezon transfer edilen Brezilyalı kaleci Ederson, zaman zaman taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe kalesini koruyan kalecilerden Dominik Livakovic ve Altay Bayındır da performansları nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyordu. Takvim'in derlediği habere göre; Altay, Livakovic ve Ederson'un kurtarış yüzdelerinin 70'in altında kalması büyük dikkat çekti. Sarı-lacivertliler'in Brezilyalı eldiveni Ederson'un bu sezon kurtarış yüzdesi 68.8.