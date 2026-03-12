Boluspor-Arca Çorum FK maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki zorlu randevuyu hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Ev sahibi Boluspor, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Kendi sahasında oynadığı son maçlarda dirençli bir görüntü sergileyen kırmızı-beyazlılar, play-off barajıyla arasındaki 4 puanlık farkı kapatmak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Konuk ekip Arca Çorum FK cephesinde ise tek hedef ilk 3 sıra. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte 1. Lig'de play-off düğümünü etkileyecek olan bu maça dair tüm detaylar...

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Boluspor-Arca Çorum FK maçı, 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor-Arca Çorum FK karşılaşması, saat 16.00'da Yusuf Adnan Kendirciler'in düdüğüyle start alacak.

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

1. Lig'in puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR