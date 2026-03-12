CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Boluspor-Arca Çorum FK maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Arca Çorum FK maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig’de 30. hafta mesaisi hafta içi heyecanıyla sürerken, 41 puanla 10. sırada yer alan ve play-off hattına girmek için hata lüksü olmayan Boluspor, 53 puanla 4. sırada bulunan ve Süper Lig’e doğrudan yükselme umudunu koruyan Arca Çorum FK ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz hafta Iğdır FK’yı 2-0 yenerek moral bulan ev sahibi, bu kez sahasında ligin en formda ekiplerinden birini durdurmaya çalışacak. Çorum FK ise liderlik takibinde yara almamak için Bolu deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Boluspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 09:16
Boluspor-Arca Çorum FK maçı İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-Arca Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki zorlu randevuyu hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek. Ev sahibi Boluspor, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Kendi sahasında oynadığı son maçlarda dirençli bir görüntü sergileyen kırmızı-beyazlılar, play-off barajıyla arasındaki 4 puanlık farkı kapatmak için galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Konuk ekip Arca Çorum FK cephesinde ise tek hedef ilk 3 sıra. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte 1. Lig'de play-off düğümünü etkileyecek olan bu maça dair tüm detaylar...

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Boluspor-Arca Çorum FK maçı, 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Boluspor-Arca Çorum FK karşılaşması, saat 16.00'da Yusuf Adnan Kendirciler'in düdüğüyle start alacak.

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

1. Lig'in puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Boluspor-Arca Çorum FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Uğurcan'dan dev başarı!
Liverpool'a büyük şok! Yıldız isim veda ediyor
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran savaşında 13'üncü gün | Tahran Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Iğdır FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? Iğdır FK-Bodrum FK maçı saat kaçta? 08:36
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:18
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:17
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:14
Daha Eski
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:10
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! 01:03
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! 01:03
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! 01:03
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01:03
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! 01:03