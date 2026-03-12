Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçı: Saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Iğdır FK, taraftarı önünde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemezken, özellikle hücum hattındaki etkili isimlerinin performansı bu maçta belirleyici olacak. Konuk ekip Bodrum FK ise ilk 7'deki şansını zorlamak için sahaya çıkacak. İki takım tam 7 gün önce, 5 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve o mücadele başladığı gibi 0-0 sona ermişti. Ancak bugün ligdeki puan savaşı, her iki ekibi de çok daha ofansif bir oyun tercih etmeye zorlayacak. İşte 1. Lig'de play-off düğümünü çözecek olan maça dair detaylar...

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçı, 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK karşılaşması, saat 13.30'da Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle start alacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

1. Lig'in puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR