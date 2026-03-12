CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçı: Saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçı: Saat kaçta, hangi kanalda?

1.Lig’de sezonun en kritik haftalarından birine girilirken, 44 puanla 9. sırada yer alan ve ilk 7 hedefini sürdüren Alagöz Holding Iğdır FK, 48 puanla 6. sırada bulunan ve yerini sağlama almak isteyen Sipay Bodrum FK’yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip, kupada 0-0 berabere kaldığı rakibini bu kez ligde devirerek puan farkını kapatmayı hedeflerken; Bodrum temsilcisi, zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp play-off potasındaki yerini perçinlemek istiyor. Peki Iğdır FK-Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 08:36
Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçı: Saat kaçta, hangi kanalda?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Iğdır Şehir Stadyumu'ndaki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Iğdır FK, taraftarı önünde oynadığı son 3 maçta galibiyet elde edemezken, özellikle hücum hattındaki etkili isimlerinin performansı bu maçta belirleyici olacak. Konuk ekip Bodrum FK ise ilk 7'deki şansını zorlamak için sahaya çıkacak. İki takım tam 7 gün önce, 5 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında karşı karşıya gelmiş ve o mücadele başladığı gibi 0-0 sona ermişti. Ancak bugün ligdeki puan savaşı, her iki ekibi de çok daha ofansif bir oyun tercih etmeye zorlayacak. İşte 1. Lig'de play-off düğümünü çözecek olan maça dair detaylar...

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası kapsamındaki Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK maçı, 12 Mart Perşembe günü oynanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK karşılaşması, saat 13.30'da Adnan Deniz Kayatepe'nin düdüğüyle start alacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

1. Lig'in puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki maç, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

