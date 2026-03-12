CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten prime zam! Takıma müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşısında alınan galibiyetin ardından primde zamma gitti. Daha önce Liverpool'un elenmesi durumunda 3 milyon Euro prim verileceğini açıklayan Özbek, zafer sonrası soyunma odasına inerek futbolculara müjdeyi verdi ve rakamı yükseltti. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Mücadelenin ilk 5 dakikasında Liverpool'un yüksek baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, rakibine net pozisyon vermese de topu kullanmakta ve çıkarmakta zorlandı. Baskıyı çabuk atlatan Galatasaray, 7. dakikada Mario Lemina'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde daha etkili oynayan taraf olan "Cimbom" girdiği net pozisyonları değerlendiremedi. İngiliz temsilcisine de gol izni vermeyen Galatasaray, devre arasına 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

DURSUN ÖZBEK'TEN BÜYÜK JEST!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından başkan Dursun Özbek'ten futbolcuları sevince boğacak büyük bir jest geldi.

Takvim'in haberine göre, daha önce çeyrek finale yükselme primini 3 milyon euro olarak açıklayan Özbek'in alınan galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek bu rakamı yükselttiği öğrenildi.

Oyuncuları ve teknik direktör Okan Buruk'u zaferden dolayı tebrik eden Özbek'in soyunma odasında galibiyetten dolayı kesenin ağzını sonuna kadar açtığı ve rakamı 5 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.

ÖZBEK'E TEZAHÜRAT YAPILDI

Bu gelişme sonrası Galatasaraylı futbolcuların Özbek'e tezahüratlarda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca oyuncuların büyük bir coşku yaşadığı da gelen bilgiler arasında.

