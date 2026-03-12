Dursun Özbek'ten prime zam! Takıma müjdeyi verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Liverpool karşısında alınan galibiyetin ardından primde zamma gitti. Daha önce Liverpool'un elenmesi durumunda 3 milyon Euro prim verileceğini açıklayan Özbek, zafer sonrası soyunma odasına inerek futbolculara müjdeyi verdi ve rakamı yükseltti. İşte detaylar… | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da önemli gol pozisyonlarına girdi. Skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
DURSUN ÖZBEK'TEN BÜYÜK JEST!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0 mağlup etmesinin ardından başkan Dursun Özbek'ten futbolcuları sevince boğacak büyük bir jest geldi.
Takvim'in haberine göre, daha önce çeyrek finale yükselme primini 3 milyon euro olarak açıklayan Özbek'in alınan galibiyetin ardından soyunma odasına gelerek bu rakamı yükselttiği öğrenildi.
Oyuncuları ve teknik direktör Okan Buruk'u zaferden dolayı tebrik eden Özbek'in soyunma odasında galibiyetten dolayı kesenin ağzını sonuna kadar açtığı ve rakamı 5 milyon euroya çıkardığı öğrenildi.
ÖZBEK'E TEZAHÜRAT YAPILDI
Bu gelişme sonrası Galatasaraylı futbolcuların Özbek'e tezahüratlarda bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca oyuncuların büyük bir coşku yaşadığı da gelen bilgiler arasında.
Sarı-Kırmızılılar 18 Mart'ta Anfield'da oynanacak rövanş maçında tur atlayıp çeyrek finale yükselmesi halinde rekor bir primin sahibi olacak.
