Juventus'ta En-Nesyri defteri kapandı!

Fenerbahçe'de adı ayrılık ile anılan Youssef En-Nesyri ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son günlerde sarı-lacivertli yönetim ile Faslı oyuncunun transferine dair görüşmeler gerçekleştiren ve Kadıköy ekibi ile el sıkışan Juventus, yetenekli golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin konuşan Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz!" dedi. Bu açıklama ile birlikte 28 yaşındaki santrforun Serie A temsilcisine transferi rafa kalktı.