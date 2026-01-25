Juventus'ta En-Nesyri defteri kapandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe ile Youssef En-Nesyri'nin transferi için anlaşma sağlayan Juventus, Faslı yıldız ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından transferden vazgeçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de adı ayrılık ile anılan Youssef En-Nesyri ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son günlerde sarı-lacivertli yönetim ile Faslı oyuncunun transferine dair görüşmeler gerçekleştiren ve Kadıköy ekibi ile el sıkışan Juventus, yetenekli golcü ile bir görüşme gerçekleştirdi. Konuya ilişkin konuşan Juventus Yöneticisi Giorgio Chiellini, "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz!" dedi. Bu açıklama ile birlikte 28 yaşındaki santrforun Serie A temsilcisine transferi rafa kalktı.

