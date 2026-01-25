CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi Anhony Dennis ve Furkan Bayır şoku!

Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi Anhony Dennis ve Furkan Bayır şoku!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi İzmir ekibinde Anthony Dennis ve Furkan Bayır ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 18:42
Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi Anhony Dennis ve Furkan Bayır şoku!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, iki futbolcusunun maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır. Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."

