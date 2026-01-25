Göztepe'de Fenerbahçe maçı öncesi Anhony Dennis ve Furkan Bayır şoku!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, iki futbolcusunun maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Anthony Dennis ve Furkan Bayır, üst solunum yolu enfeksiyonu salgını nedeniyle bu akşam Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın maç kadrosundan çıkarılmıştır. Ayrıca tedavisi devam eden oyuncumuz Alexis Antunes ile kart cezası bulunan Heliton ve Malcom Bokele, maç kadrosunda yer almayacaktır."