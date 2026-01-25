Atletico Madrid sahasında Mallorca'yı rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya LaLiga'nın 21. haftasında Atletico Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan maçta Atletico Madrid, Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 22. dakikada Alexander Sörloth, 75. dakikada David Lopez (KK) ve 87. dakikada Thiago Almada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 44'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.Mallorca ise ligde çıkıtğı son 4 maçta 3 yenilgi almış oldu ve 21 puanla 16. sırada yer aldı.