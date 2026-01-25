CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Sociedad ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 10. sıraya kadar gerileyen ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyen Celta Vigo ise 32 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 18:45
Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Sociedad-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 21. hafta mücadelesinde Real Sociedad ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Son haftalarda yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla 10. sıraya gerileyen Sociedad, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Celta Vigo ise yakaladığı galibiyet serisini devam ettirip 32 puanla yer aldığı 7. sıradaki konumunu korumanın peşinde. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında oynanacak Real Sociedad-Celta Vigo maçı 25 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal de Anoeta'da oynanacak Real Sociedad-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

