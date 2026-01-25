Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Sociedad-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 21. hafta mücadelesinde Real Sociedad ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Son haftalarda yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla 10. sıraya gerileyen Sociedad, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Celta Vigo ise yakaladığı galibiyet serisini devam ettirip 32 puanla yer aldığı 7. sıradaki konumunu korumanın peşinde. Peki, Real Sociedad-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında oynanacak Real Sociedad-Celta Vigo maçı 25 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA?

Estadio Municipal de Anoeta'da oynanacak Real Sociedad-Celta Vigo maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.