Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe-Göztepe MAÇI CANLI İZLE | FB maçı şifresiz nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan Avrupa maçında Aston Villa'ya kaybeden sarı-lacivertliler, ligde yaralarını sarmak istiyor. Formda rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Kanarya, iç saha avantajını kullanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi iki takımda da önemli eksikler yer alırken, "Fenerbahçe-Göztepe maç kadrosu" araştırılıyor. Özellikle "Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı izle" konusu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 17:55
Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı anlatım

Kadıköy'de kritik randevu! Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek için Göztepe karşısında üç puan arayacak. Sarı-lacivertliler, son dönemde yakaladığı form grafiğini Göztepe karşısında da sürdürmek istiyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmanın saat bilgisi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Kadıköy'de oynanacak bu kritik mücadele, şampiyonluk yarışında önemli bir viraj olarak görülüyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da!

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe-Göztepe maçı, İstanbul'daki Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI NASIL İZLENİR?

Maçı izlemek isteyen futbolseverler, beIN SPORTS aboneliği ile televizyon veya dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edebilir. Fenerbahçe-Göztepe maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Guendouzi, İsmail, Talisca, Asensio, Kerem, Duran

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan, Olaitan, Janderson, Juan

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını korudu. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 3-2'lik zorlu bir galibiyet alan Kanarya, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi çevirmeyi başardı.

TALISCA'DAN GOL KATKISI, KRİTİK MAÇLARDA SUSKUNLUK

Takımın hücumdaki en önemli silahlarından Anderson Talisca, ligde 18 maçta 11 gole ulaştı. Ancak Brezilyalı yıldız, son dönemde attığı gollere rağmen Galatasaray ve Aston Villa gibi kritik rakiplere karşı skor üretemedi. Teknik ekibin, Talisca'yı yeniden hücumun merkezine yerleştirmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HÜCUMDA, GÖZTEPE SAVUNMADA ZİRVEDE

Fenerbahçe, bu sezon 42 golle ligin en skorer takımı konumunda. Göztepe ise sadece 10 gol yiyerek en iyi savunma performansını sergiledi. 2024-25 sezonunu 8. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, Stanimir Stoilov yönetiminde büyük bir çıkış yakalayarak Trabzonspor'un sadece 3 puan gerisine kadar yükseldi.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

TFF, Fenerbahçe-Göztepe maçı hakeminin Cihan Aydın olduğunu açıkladı. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay üstlenecek. Fenerbahçe-Göztepe maçı VAR hakemi koltuğunda Ömer Faruk Turtay görev yaparken, AVAR'da ise Suat Güz yer alacak.

