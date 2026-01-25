Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku! Göztepe maçı öncesi...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşandı. Kanarya'da Edson Alvarez'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir. Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır.