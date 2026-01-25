CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku! Göztepe maçı öncesi...

Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku! Göztepe maçı öncesi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşandı. Kanarya'da Edson Alvarez'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 18:56 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 20:27
Fenerbahçe'de Edson Alvarez şoku! Göztepe maçı öncesi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşandı. Kanarya'da Edson Alvarez'in sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz Edson Alvarez, Perşembe günü oynanan Aston Villa karşılaşmasında ağrıları bulunmasına rağmen takımımız adına fedakârlık yaparak forma giymiştir. Futbolcumuzun ağrılarının artması nedeniyle, sağlık ekibimizin değerlendirmesi ve teknik heyetimizin kararı doğrultusunda bu akşam oynayacağımız Göztepe karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacaktır.

