CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Metz-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Metz-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında Metz ile Lyon karşı karşıya gelecek. Ligin son sırasında yer alan ve kötü gidişe son vermek isteyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde çıkış arıyor. Zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Paulo Fonseca ve öğrencileri ise 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Metz-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2026 Pazar 18:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Metz-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Metz-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 19. hafta mücadelesinde Metz ile Lyon kozlarını paylaşacak. Ligde son sırada bulunan Metz, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişe dur demeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Lyon ise Paulo Fonseca yönetiminde yükselen formunu sürdürmek ve 33 puanla yer aldığı 4. sıradaki konumunu korumak istiyor. Futbolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Metz-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında oynanacak Metz-Lyon maçı 25 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

METZ-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint-Symphorien'de oynanacak Metz-Lyon maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Fred’e Brezilya’dan talip çıktı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! İşte o isim
DİĞER
En-Nesyri transferinde işler karıştı! Bu hamle tüm dengeleri değiştirdi...
Suriye'de ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı! Rakka-Haseke ve Halep kırsalında iki ayrı insani koridor
En-Nesyri transfer kararını verdi! Gitmek istediği takım...
Kadıköy'de kritik viraj! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivas'ta kazanan yok! Sivas'ta kazanan yok! 18:14
Arsenal-Manchester United maçı detayları Arsenal-Manchester United maçı detayları 18:11
A. Madrid evinde rahat kazandı! A. Madrid evinde rahat kazandı! 18:09
Fırtına'nın galibiyet serisi sürüyor! Fırtına'nın galibiyet serisi sürüyor! 18:07
Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri Fenerbahçe-Göztepe maçı canlı yayın bilgileri 17:55
Barcelona-Real Oviedo maçı detayları Barcelona-Real Oviedo maçı detayları 17:38
Daha Eski
Trabzonspor’dan kritik galibiyet! Trabzonspor’dan kritik galibiyet! 17:11
Sivasspor taraftarından Türk bayrağı koreografisi Sivasspor taraftarından Türk bayrağı koreografisi 17:10
"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" "Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!" 16:42
Rizespor-Alanyaspor | CANLI Rizespor-Alanyaspor | CANLI 16:41
Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! Gaziantep FK ile Konyaspor yenişemedi! 16:27
Sassuolo 3 puanı tek golle aldı! Sassuolo 3 puanı tek golle aldı! 16:25