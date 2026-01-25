Metz-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 19. hafta mücadelesinde Metz ile Lyon kozlarını paylaşacak. Ligde son sırada bulunan Metz, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişe dur demeyi hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Lyon ise Paulo Fonseca yönetiminde yükselen formunu sürdürmek ve 33 puanla yer aldığı 4. sıradaki konumunu korumak istiyor. Futbolseverler karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Metz-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 19. haftasında oynanacak Metz-Lyon maçı 25 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

METZ-LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Saint-Symphorien'de oynanacak Metz-Lyon maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.