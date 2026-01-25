Galatasaray Yaser Asprilla transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray son olarak yeni transferi Yaser Asprilla'yı resmen duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Yáser Esneyder Asprilla Martínez ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1.200.000 euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'ın yeni transferi Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, transferinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray, İspanyol temsilcisi Girona'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Asprilla, sözleşmeye imza attıktan sonra Galatasaray'a özel açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Yaser Asprilla, "Bu büyük kulübe gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. Başkanımıza da bunu gerçekleştirdiği için de teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Milli takımda da Sanchez ile hep beraberdik. Bana çok destek oldu. Onunla burada tekrar takım arkadaşı olacağım için çok büyük onur duyuyorum. Bana çok şeyde yardımcı olacağından ve destek olacağından, aynı zamanda birçok şey öğreteceğine eminim. Burada birçok büyük oyuncu var. Onlardan da çok şey öğreneceğim. Çok güzel bir tesismiş. Şimdiye kadar yaşadığımdan çok farklı burası, bayıldım diyebilirim. Arkadaşlarımdan daha önceden de duymuştum. Kendi gözlerimle gördüğüm için mutluyum" diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK: "GALATASARAY'A VERECEĞİ KATKIDAN ÇOK ÜMİTLİYİM"

Galatasaray Başkan Dursun Özbek ise, Yaser Asprilla'nın transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Yaser'e hoş geldin diyorum. Galatasaray için önemli transfer. Galatasaray'a vereceği hizmetten ve katkıdan çok ümitliyim. Başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah sezon sonunda da şampiyonluğu beraber kutlarız. Galatasaray'da güzel bir performans sergileyecek. Sanchez de bizim çok önemli oyuncumuz. Ağabeyi olarak yardımcı olacak. Bu da güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Yaser Asprilla ayrıca Acibadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.