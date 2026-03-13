Galatasaray'da Icardi dönemi bitiyor mu? Sarı-kırmızılı yönetimden flaş karar!
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu doğrultuda flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
13 Mart 2026 Cuma
Galatasaray'da bir dönem kapanmak üzere. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi gözden çıkarıldı.
Takvim'in haberine göre, tecrübeli golcünün son dönemdeki hareketlerinden rahatsız olan Galatasaray Yönetimi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcü için yeni bir teklif yapmayacağı öğrenildi.
Icardi'nin son dönemde kazanılan Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra sosyal medyadan hiç paylaşım yapmaması yönetimi ve taraftarları oldukça rahatsız etti.
Icardi'nin, Osimhen'in arkasında kalması ve yedek kulübesinde olmasından dolayı rahatsız olması da gerginleşmesine neden oldu ve bu durum antrenmanlarda takıma sirayet etti.
Son dönemde konsantrasyon kaybı yaşadı. Bunlar üst üste gelince de yönetim karar almak zorunda kaldı.
Icardi, Galatasaray kariyerinde 124 maçta 76 gol atarken 24 asist yaptı. Toplamda 100 gole katkıda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da gelecek sezon için Victor Osimhen'in arkasında yine onun gibi pres gücü yüksek ve onu aratmayacak bir santrfor istediği gelen haberler arasında.
