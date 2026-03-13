Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından apar topar stadyumdan ayrılan Mauro Icardi'nin neden galibiyet kutlamalarında bulunmadığı ortaya çıktı. İşte Arjantinli yıldızın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklama...
13 Mart 2026
"Şimdi aklımda bir soru var… Bir yıl boyunca "Ayrılmak istemiyor" diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna yarım puan daha almak için şimdi hangi yeni hikayeyi uyduracaklar? Dördüncü sınıf internet sitelerinde yine sahte haberler mi satacaklar? Ve madem buradayız, merak ediyorum: Bir zamanlar kovulduktan sonra "Onuruyla geri dönen" geri dönüştürülmüş avukat (hapiste olan bir kaçak için çalışmaya gittikten sonra) bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdu. Şimdi bunun için ne açıklama yapacak? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecek. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geliyor. Ve geldi. Zafer dolu bir öpücük. Çünkü bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada.
Not: Tic Tac artık çalışmayı bıraktı, zamanı bitti.
Ve o sahte haber uyduran aptallara: beni hafife almayın, aptallıkla hiçbir ilgim yok."
