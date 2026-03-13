CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...

Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından apar topar stadyumdan ayrılan Mauro Icardi'nin neden galibiyet kutlamalarında bulunmadığı ortaya çıktı. İşte Arjantinli yıldızın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 08:50
Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Icardi, karşılaşmada forma şansı bulamazken galibiyetin ardından kutlamalarda takımın yanında yer almadı ve stattan apar topar ayrılırken görüntülendi.

Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...

Arjantinli santrfor, hakkında çeşitli iddiaların öne sürülmesinin ardından stadyumdan ayrılma nedenini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile açıkladı. Paylaşımda yer alan ifadelere göre Icardi, Wanda Nara'ya açtığı boşanma davası için Milano'ya gitti. İşte yıldız oyuncunun boşandığını duyurduğu o paylaşım ve yaptığı açıklama...

Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...

"Tam bir yıl önce Milano'da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024'te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025'te oradaydım; hakim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl dün, 11 Mart 2026'da doldu. Ve bugünden itibaren avukatlarım, önümüzdeki günlerde verilecek olan kesin boşanma kararının işlemlerini başlattı. Gerçek oldukça basit. O kadar basit ki, neredeyse bunu İtalyanca yazmalıydım; çünkü hakimlerin konuştuğu ve kararların yazıldığı dil o. Ama bunu yapsaydım, bir yıldır bir şeyler uyduran, çarpıtan ve iftira atan o dört "Uzman gazeteci" için anlaması muhtemelen daha da zor olurdu. Bu yüzden her dilde açıkça söylüyorum:

BOŞANMAYI BEN İSTEDİM.

ADALETE UYDUM VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ."

Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...

"Şimdi aklımda bir soru var… Bir yıl boyunca "Ayrılmak istemiyor" diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna yarım puan daha almak için şimdi hangi yeni hikayeyi uyduracaklar? Dördüncü sınıf internet sitelerinde yine sahte haberler mi satacaklar? Ve madem buradayız, merak ediyorum: Bir zamanlar kovulduktan sonra "Onuruyla geri dönen" geri dönüştürülmüş avukat (hapiste olan bir kaçak için çalışmaya gittikten sonra) bir yıl boyunca benim boşanmak istemediğimi kamuya söyleyip durdu. Şimdi bunun için ne açıklama yapacak? Sanırım yeni bir teori uydurması gerekecek. Neyse. Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geliyor. Ve geldi. Zafer dolu bir öpücük. Çünkü bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada.

Not: Tic Tac artık çalışmayı bıraktı, zamanı bitti.

Ve o sahte haber uyduran aptallara: beni hafife almayın, aptallıkla hiçbir ilgim yok."

