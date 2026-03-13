Galatasaray'da Icardi'den açıklama geldi! Apar topar ayrılma nedeni...

"Tam bir yıl önce Milano'da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024'te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025'te oradaydım; hakim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl dün, 11 Mart 2026'da doldu. Ve bugünden itibaren avukatlarım, önümüzdeki günlerde verilecek olan kesin boşanma kararının işlemlerini başlattı. Gerçek oldukça basit. O kadar basit ki, neredeyse bunu İtalyanca yazmalıydım; çünkü hakimlerin konuştuğu ve kararların yazıldığı dil o. Ama bunu yapsaydım, bir yıldır bir şeyler uyduran, çarpıtan ve iftira atan o dört "Uzman gazeteci" için anlaması muhtemelen daha da zor olurdu. Bu yüzden her dilde açıkça söylüyorum: BOŞANMAYI BEN İSTEDİM. ADALETE UYDUM VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ."