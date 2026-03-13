Fenerbahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda Fenerbahçe, daha önce de transfer gündemine gelen Diogo Leite için yeniden devreye girdi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Bonservisini eline alacak olan Leite'ye F.Bahçe'nin dışında ilgi olduğu belirtildi.
Ancak sarı-lacivertliler, bu transferdeki rakiplerinden daha yüksek bir maaş önererek, 27 yaşındaki stoperi kadroya katmayı planlıyor.
4 Şubat'ta uyluk bölgesinden sakatlık yaşayan oyuncunun sağlık raporları da Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelenecek ve ardından resmi adımlar net olarak atılacak.
Oyuncuyla devre arasında da ilgilenilmişti.
İTALYANLARIN DA RADARINDA
Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında yer alan Diogo Leite'nin bonservisini eline alacak olması, İtalyan ekiplerinin de iştahını kabartmış durumda.
Milan, Lazio ve Bologna'nın 27 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
