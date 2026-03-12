CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar

14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak olan Trendyol Süper Lig 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'den Göztepe-Corendon Alanyaspor maçıyla ilgili flaş bir karar geldi ve mücadelenin orta hakemi olarak Asen Albayrak atandı. İşte detaylar... | Son dakika Süper Lig haberleri

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 22:55 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:18
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay (Melek Dakan 4. hakem olarak görev yapacak.)

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yasin Kol

