Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Galatasaray yönetimi geldiğinden bu yana takımın vazgeçilmezi olan Lucas Torreira'nın konusunda flaş bir karar aldı. 4 sezondur kulübün vazgeçilmezi olan Torreira, farklı branşlarda da takıma destek oluyor. Yönetim ise 3.5 milyon Euro'luk ücreti 4.2'ye yükseltip oyuncunun ayrılık iddialarına da son verecek. Galatasaray bu sezon 4 kulvarda şu ana kadar 42 maça çıkarken, Lucas Torreira 37 kez forma giydi. Defansif görevini kusursuz yapan Torreira, 3 gol-4 asistle hücuma da önemli katkıda bulundu. Beşiktaş derbisinde 12.2 km, Liverpool maçında 11.7 km mesafeyle Aslan'ın en çok koşan ismi olan Uruguaylı dinamo, izin gününde bile sarı-kırmızılıları yaşamaya devam etti. Gündüz Florya'ya ziyarette bulunup altyapı oyuncularıyla bir araya gelen Torreira, akşam ise kadın voleybol takımını desteklemek için Burhan Felek'e gitti. Okan Buruk'un 4 sezondur vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki orta saha sezon sonunda yönetim tarafından ödüllendirilecek. Sabah'ın haberine göre, 3.5 milyon Euro (178.4 milyon TL) kazanan futbolcunun sözleşmesine zam yapılacak ücreti takım arkadaşı Sanchez gibi 4.2 milyon Euro (214.1 milyon TL) seviyesine çıkarılacak.