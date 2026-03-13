CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların gösterdiği performans ile beğeni toplayan o ismin sezon sonunda maaşında zam yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Galatasaray yönetimi geldiğinden bu yana takımın vazgeçilmezi olan Lucas Torreira'nın konusunda flaş bir karar aldı.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

4 sezondur kulübün vazgeçilmezi olan Torreira, farklı branşlarda da takıma destek oluyor.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Yönetim ise 3.5 milyon Euro'luk ücreti 4.2'ye yükseltip oyuncunun ayrılık iddialarına da son verecek.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Galatasaray bu sezon 4 kulvarda şu ana kadar 42 maça çıkarken, Lucas Torreira 37 kez forma giydi.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Defansif görevini kusursuz yapan Torreira, 3 gol-4 asistle hücuma da önemli katkıda bulundu.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Beşiktaş derbisinde 12.2 km, Liverpool maçında 11.7 km mesafeyle Aslan'ın en çok koşan ismi olan Uruguaylı dinamo, izin gününde bile sarı-kırmızılıları yaşamaya devam etti.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Gündüz Florya'ya ziyarette bulunup altyapı oyuncularıyla bir araya gelen Torreira, akşam ise kadın voleybol takımını desteklemek için Burhan Felek'e gitti.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Okan Buruk'un 4 sezondur vazgeçilmezi olan 30 yaşındaki orta saha sezon sonunda yönetim tarafından ödüllendirilecek.

Galatasaray'da yıldız ismin maaşına zam! Sezon sonunda...

Sabah'ın haberine göre, 3.5 milyon Euro (178.4 milyon TL) kazanan futbolcunun sözleşmesine zam yapılacak ücreti takım arkadaşı Sanchez gibi 4.2 milyon Euro (214.1 milyon TL) seviyesine çıkarılacak.

F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem: Okullar tatil edildi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
Tedesco'dan flaş kaleci kararı! İşte F.Bahçe'nin Karagümrük 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:43
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:40
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 01:34
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! 01:34
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! 01:34
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 01:34
Daha Eski
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! 4 büyükler kaçıncı sırada? 01:34
G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… G.Saray'ın beklediği haber geldi! Hakan Çalhanoğlu… 01:34
Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Zaniolo'dan F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 01:34
F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! F.Bahçe’de Fred'e ülkesinden transfer kancası! 01:34
2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 2 dünya devi Osimhen için İstanbul'a geldi! 01:34
Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti 01:34