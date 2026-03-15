RAMS Park, Szoboszlai’yi büyüledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai, RAMS Park'ın atmosferinden övgüyle bahsetti. Macar futbolcu, "İstanbul'da böylesine coşkulu bir stadyumda, böylesine harika taraftarlar önünde oynamanın nasıl bir şey olduğunu hissettik. Ama bence aynısını kendi sahamızda da gösterebiliriz. Her birine ihtiyacımız olacak. Rövanşa gelebilecek herkese ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.