NBA'de 76ers, Adem Bona'nın double-double'ı kıl payı kaçırdığı maçta Nets'i yendi!

NBA'de 76ers, Adem Bona'nın double-double'ı kıl payı kaçırdığı maçta Nets'i yendi!

NBA'de Philadelphia 76ers, milli basketbolcumuz Adem Bona'nın "double-double"a yaklaştığı maçta Brooklyn Nets'i 104-97 mağlup etti. İşte detaylar...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncumuz Adem Bona'nın "double-double"a yaklaştığı maçta Brooklyn Nets'i 104-97 mağlup etti. Play-off mücadelesi veren 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Nets karşısında Quentin Grimes'ın 28 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansının yardımıyla kazanarak sezonun 36. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Justin Edwards 19 ve VJ Edgecombe 16 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 50. mağlubiyetini yaşayan Nets'te ise Danny Wolf 15, Josh Minott 14 ve Ben Saraf 12 sayı attı.

LAKERS, DONCİC'İN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in uzatma periyodundaki son saniye basketiyle Denver Nuggets'ı 127-125 yendi.

Crypto.com Arena'da oynanan mücadelede Doncic, 30 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı. Üst üste 5 olmak üzere 42. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers'ta Austin Reaves 32, Marcus Smart 21 ve LeBron James 17 sayı buldu.

Batı Konferansı 6'ncısı Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 16 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan konuk takımda Aaron Gordon 27, Tim Hardaway Jr 20 ve Cameron Johnson 18 sayı kaydetti.

