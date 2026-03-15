Fenerbahçe Ederson'un eşinden Fenerbahçeli taraftarlara flaş tepki!

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes flaş bir paylaşımda bulundu. Moraes yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertli taraftarların kendisine tehdit ve küfür içerikli mesajlar yazdığını belirtti. İşte detaylar...

Ederson'un eşi Lais Moraes, Fenerbahçeli taraftarların kendisine attığı tehdit ve küfür içerikli mesajlar hakkında resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Moraes, "Bana neden artık Türkçe yazmadığımı, böylece herkesin ne dediğimi anlayabileceğini soran çok fazla mesaj alıyorum. Ve dürüst olmak gerekirse bu beni biraz üzüyor.

"BU ÇOK ÜZÜCÜ"

Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum ve aramızdaki etkileşimi de seviyordum. Bu benim için yeni, güzel ve keyifli bir şeydi. Ama bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü.

Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bugün sahip olduğumuz her şeyi birlikte kazandık: ailemizi, hayatımızı ve başarılarla dolu kariyerimizi.

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Bu yüzden bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler. Ve evet, bu mesajların bazıları daha önce destek mesajı gönderen kişilerden geliyor. Oysa istemeyenler beni takip etmeyi bırakıp kendi hayatlarına devam edebilirlerdi.

Bu yüzden bunun sadece rakip takım taraftarları olmadığını biliyorum. Ve bu sadece ne söylediğini bilmeyen çocuklar da değil. Çoğu zaman ne söylediğinin farkında olan yetişkinler.

Beni takip edenler bilir, ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Saygısızlığı kabul etmem.

Bu yüzden her paylaşımımın altında kendinizi açıklamaya veya tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, herkese içtenlikle başarılar diliyorum ve herkes kendi yoluna devam edebilir.

Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Şu anda Fenerbahçe'de ve benim desteğim ve iyi dileklerim her zaman onunla olacak.

"BU YÜKÜ BEN TAŞIYAMAM"

Ama daha önce de söylendiği gibi, takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam. Burada saygılı şekilde kalmaya devam eden herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

