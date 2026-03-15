Beşiktaş'ta kiralık gönderilen futbolcuların geleceği belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması şekillenmeye başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ligin ikinci yarısına dikkat çeken transferler yaparak kadroyu revize eden siyah-beyazlılar, kiralık olarak gönderilen 11 futbolcu (Al Musrati, Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Jean Onana, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi) hakkında da kararını verdi.

3 FUTBOLCUNUN OPSİYONLARI KULLANILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Muçi'nin 8.5 milyon euro'luk opsiyonunu Trabzonspor'un, Semih'in 12 milyon euro'luk satın alma şartını Cagliari'nin ve Hadziahmetovic'in 3 milyon euro'luk opsiyonunu Hull City'nin kullanacağı ifade edildi.

8 OYUNCUDAN KENDİLERİNE KULÜP BULMASI İSTENECEK

Bu üç isim dışında yeterli performans gösteremeyen kiralık oyuncular, siyah-beyazlı kulübe geri dönecek.

Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario gibi futbolcuların satın alma opsiyonu bulunsa da şu an forma giydikleri kulüpler tarafından kullanılması beklenmiyor. Beşiktaş'ın, kulübe dönecek olan 8 oyuncuya sezon sonunda yeniden kendilerine takım bulmalarını söyleyeceği belirtildi.