Domenico Tedesco'nun tazminatı belli oldu! Fenerbahçe'den gönderilirse...
Domenico Tedesco'nun tazminatı belli oldu! Fenerbahçe'den gönderilirse...
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yapılan kritik toplantının ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam edileceğini duyurmuştu. Sarı-lacivertlilerde yapılan bu görüşmenin perde arkası ve Tedesco'nun tazminatı gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
15 Mart 2026 Pazar 10:19
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu kritik maçtan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve ezeli rakibi Galatasaray ile verdiği şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı-lacivertlilerde yönetim bu maçın ardından acil bir şekilde toplandı ve Domenico Tedesco'nun geleceği masaya yatırıldı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın 40 yaşındaki teknik adam ile makamında bire bir özel görüşme yaptığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre; burada başkan, takımın neden kötü olduğunu sorguladı. Genç teknik adam da bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını özellikle belirtti.
Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, herkese fikrini sordu. Bir kısım, Tedesco ile yolların ayrılması gerektiğini belirtirken bir bölüm yönetici ise kalan maça da İtalyan hocayla çıkılması gerektiğini vurguladı.
Bu gelişmeler yaşanırken sezon sonunda seçim olacağı da gündeme geldi. Yönetim, uzun vadeli yeni bir isme takımı teslim etmenin doğru olmadığı konusunda fikir tartışması yaşadı.
TAZMİNATI BELLİ OLDU!
Asıl önemli konulardan birisinin de Domenico Tedesco'nun tazminatı olduğu aktarıldı. Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki hocanın maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulması da yönetimin operasyonda geri adım atmasına neden oldu.
Bu rakamları göz önünde tutan Fenerbahçe'de hem Devin Özek'in hem de Tedesco'nun şimdilik devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Salı günü Gaziantep FK ile oynanacak maçın hoca ve ekibi için final karşılaşması olacağı aktarılıyor.