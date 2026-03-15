Ziraat Türkiye Kupası
Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da bölgesel bir rekabete sahne olan "Emilia-Romagna Derbisi" heyecanı yaşanıyor. Avrupa arenasında yorgun düşen Bologna, ligde çıkış arayan komşusu Sassuolo deplasmanına konuk oluyor. İşte 15 Mart 2026 Pazar günü oynanacak Sassuolo - Bologna maçına dair tüm detaylar!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 11:42
Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo - Bologna maçı canlı takip edebilirsiniz...

İtalya Serie A'nın 29. haftasında iki bölgesel rakip, Mapei Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Hafta içi Avrupa Ligi'nde tamamen İtalyan takımları arasındaki (All-Italian) zorlu eşleşmenin ilk ayağından beraberlikle ayrılan Bologna, rotayı lige kırdı. Ancak bu deplasman onlar için hiç de kolay olmayacak; zira olası bir mağlubiyet durumunda bölgesel rakipleri Sassuolo'nun puan tablosunda altına düşme riskiyle karşı karşıyalar.

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacaktır.

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 17:00'de başlayacaktır.

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A heyecanı S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI CANLI ANLATIM

MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo muhtemel ilk 11'i: Muric, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia, Thorstvedt, Matic, Kone, Berardi, Pinamonti, Lauriente

Bologna muhtemel ilk 11'i: Skorupski, Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis, Pobega, Freuler, Moro, Orsolini, Dallinga, Rowe

Arda'nın golü dünya basınında!
Tedesco'nun tazminatı belli oldu!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
"Zagros Koridoru" planı çöktü... İran PKK'sı PJAK ABD ve İsrail'den "siyasi destek" istedi
Atletico, F.Bahçe'nin yıldızına talip!
"G.Saray bu işi bitirdi!"
Ederson'un eşinden flaş tepki! 10:59
Formula 1'e büyük engel! 10:41
Tedesco'nun tazminatı belli oldu! 10:19
Baran Alp Vardar yaşama veda etti 10:18
Hellas Verona - Genoa maçı bilgileri 09:57
Aydınus yorumladı! G.Saray ve kırmızı kart... 09:46
Kasımpaşa - ikas Eyüpspor maçı bilgileri 09:29
F.Bahçe'ye Kante şoku! 09:29
"G.Saray bu işi bitirdi!" 09:27
Türkiye-Avustralya basketbol maçı izle! 09:10
"Trabzonspor suda ateş yaktı!" 08:53
Kartal Ankara deplasmanında! 08:42