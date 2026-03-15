Sassuolo - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 29. haftasında iki bölgesel rakip, Mapei Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Hafta içi Avrupa Ligi'nde tamamen İtalyan takımları arasındaki (All-Italian) zorlu eşleşmenin ilk ayağından beraberlikle ayrılan Bologna, rotayı lige kırdı. Ancak bu deplasman onlar için hiç de kolay olmayacak; zira olası bir mağlubiyet durumunda bölgesel rakipleri Sassuolo'nun puan tablosunda altına düşme riskiyle karşı karşıyalar.

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacaktır.

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 17:00'de başlayacaktır.

SASSUOLO - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A heyecanı S Sport 2 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo muhtemel ilk 11'i: Muric, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia, Thorstvedt, Matic, Kone, Berardi, Pinamonti, Lauriente

Bologna muhtemel ilk 11'i: Skorupski, Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis, Pobega, Freuler, Moro, Orsolini, Dallinga, Rowe