Formula 1 Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Çin Grand Prix'si 15 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da başladı. Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başladığı yarışı birinci sıradan tamamladı. 19 yaşındaki İtalyan pilot, Formula 1 kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. Bitiş çizgisini ikinci sırada Mercedes pilotu George Russell ve üçüncü sırada Ferrari pilotu Lewis Hamilton geçti.
