Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-RAMS Başakşehir maçındaki o kararı Fırat Aydınus yorumladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'e karşı 3-0 galip geldi. Şampiyonluk yarışında kırılma noktası sayılabilecek maçın ardından Fırat Aydınus, Mehmet Özcan, Hasan Kabze ve Serkan Korkmaz yaptıkları değerlendirmeler ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 09:47
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan, Galatasaray-RAMS Başakşehir karşılaşması ile devam etti. RAMS Park'ta Batuhan Kolak'ın düdük çaldığı maçta sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından Fırat Aydınus, Hasan Kabze, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Libero TV YouTube kanalında yapılan maça dair yorumlar ve Fırat Aydınus'un kırmızı kart sözleri...

"HAKEMLİĞİN CİLVESİ DE BU"

Ebosele'nin Galatasaray maçında gördüğü kırmızı karta dair Fırat Aydınus, "Ebosele'nin gördüğü ikinci sarı kart hatalı. Dolayısıyla oyuncunun ihracı hatalı. Batuhan Kolak için belki de 'çok iyi bir maç yönetti' diyecekken, verdiği ikinci sarı kart ve ihraç kararı hatalı olunca değerlendirme bunun üzerinden yapılacak. İşte hakemliğin cilvesi de bu" sözlerini dile getirdi.

"YILIN GOLÜ KAÇTI"

Victor Osimhen'in direkten dönen vole vuruşuyla ilgili Hasan Kabze, "Yılın golü kaçtı. Osimhen'in akrobatik vuruşu gol olsaydı bence yılın golü olurdu" yorumunda bulundu.

"G.SARAY TRİBÜNÜ TAKIMI UYANDIRDI"

Galatasaray taraftarına dikkat çeken Serkan Korkmaz, "Galatasaray taraftarı maç berabere giderken de maçı bırakmadı. Galatasaray tribününün uyuyan takımı uyandırdığı çok maç biliyorum" ifadelerini kullandı.

