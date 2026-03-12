CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen’den mutlusu yok

Osimhen’den mutlusu yok

Galatasaray taraftarlarının jestiyle çok mutlu olan ve duygulanan Victor Osimhen, Liverpool maçında hırs küpüydü. Nijeryalı forvet, sezonun kalan kısmı için ekstra motive oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 06:51
Osimhen’den mutlusu yok

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u evinde 1-0 yenen Galatasaray'da Osimhen en çok konuşulan isimlerden oldu. Maç öncesi RAMS Park tribünlerindeki açılan koreografi Osimhen'i çok etkiledi. 3 yaşında iken kaybettiği annesinin yer aldığı koreografi sonrası duygulanarak göz yaşlarını tutamayan Nijeryalı forvet, taraftarların bu sevgisine kayıtsız kalmadı. Koreografi sonrası daha da hırslanan 26 yaşındaki yıldız, var gücüyle mücadele etti. Victor Osimhen, büyük bir aidiyet duyduğu Galatasaray'da bu jestin ardından daha da motive oldu. Dünyaca ünlü yıldız, taraftarlara hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarılar yaşatmak istiyor.

LIVERPOOL'U YIPRATTI

RAMS Park'taki 1-0'lık Liverpool galibiyetinde yaptığı asist kadar performansıyla da büyüleyen Victor Osimhen, istatistikleriyle dikkat çekti. Maç boyunca 6 şut çeken, 9.1 kilometre koşu mesafesi yakalayan ve 1 orta açan Nijeryalı yıldız, sahanın en iyilerinden oldu.

10 GOLLÜK DEV KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 17 gol atan Galatasaray'a müthiş bir skor katkısı verdi. 7 gol, 3 asistle oynayan dünyaca ünlü forvet, 10 gole direkt etki etti. Osimhen, Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde de ön sıralarda gelirken, bu sezon 4 kere maçın oyuncusu ödülünü aldı.

NİJERYA'DA SES GETİRDİ

Saeı-kırmızılı tribünlerin Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta Victor Osimhen için yaptığı koreografi ülkesi Nijerya'da ses getirdi. Nijerya basını, Osimhen'in 3 yaşında iken kaybettiği annesiyle ilgili yapılan koreografi sonrası ağladığı ifade edildi.

Dursun Özbek'ten prime zam!
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması!
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail-İran savaşında 13'üncü gün | Tahran Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:18
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:18
Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı iftar düzenledi 01:17
"Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" "Sonuna kadar mücadeleyi bırakmadık" 01:14
Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! Andrea Mazzon'dan galibiyet sözleri! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! Beşiktaş'tan TFF'ye sert mesaj! 01:03
Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! Sadettin Saran'dan Lookman açıklaması! 01:03
Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! Saran: Torreira'ya serbest, Guendouzi'ye yasak! 01:03
Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! Sadettin Saran'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01:03
Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! Sadettin Saran: Burada sorun hakemler değil MHK! 01:03
Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! Sadettin Saran'dan Mert Müldür açıklaması! 01:03