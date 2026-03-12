Osimhen’den mutlusu yok

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u evinde 1-0 yenen Galatasaray'da Osimhen en çok konuşulan isimlerden oldu. Maç öncesi RAMS Park tribünlerindeki açılan koreografi Osimhen'i çok etkiledi. 3 yaşında iken kaybettiği annesinin yer aldığı koreografi sonrası duygulanarak göz yaşlarını tutamayan Nijeryalı forvet, taraftarların bu sevgisine kayıtsız kalmadı. Koreografi sonrası daha da hırslanan 26 yaşındaki yıldız, var gücüyle mücadele etti. Victor Osimhen, büyük bir aidiyet duyduğu Galatasaray'da bu jestin ardından daha da motive oldu. Dünyaca ünlü yıldız, taraftarlara hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de başarılar yaşatmak istiyor.

LIVERPOOL'U YIPRATTI

RAMS Park'taki 1-0'lık Liverpool galibiyetinde yaptığı asist kadar performansıyla da büyüleyen Victor Osimhen, istatistikleriyle dikkat çekti. Maç boyunca 6 şut çeken, 9.1 kilometre koşu mesafesi yakalayan ve 1 orta açan Nijeryalı yıldız, sahanın en iyilerinden oldu.

10 GOLLÜK DEV KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 17 gol atan Galatasaray'a müthiş bir skor katkısı verdi. 7 gol, 3 asistle oynayan dünyaca ünlü forvet, 10 gole direkt etki etti. Osimhen, Şampiyonlar Ligi gol krallığı listesinde de ön sıralarda gelirken, bu sezon 4 kere maçın oyuncusu ödülünü aldı.

NİJERYA'DA SES GETİRDİ

Saeı-kırmızılı tribünlerin Liverpool maçı öncesi RAMS Park'ta Victor Osimhen için yaptığı koreografi ülkesi Nijerya'da ses getirdi. Nijerya basını, Osimhen'in 3 yaşında iken kaybettiği annesiyle ilgili yapılan koreografi sonrası ağladığı ifade edildi.